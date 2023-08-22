روسيا تعلن نشر مقاتلتين لاعتراض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود

روسيا تعلن نشر مقاتلتين لاعتراض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود



أعلنت روسيا أنها نشرت مقاتلتين لاعتراض مسيّرتين من نوع "ام كيو-9" و"بيرقدار تي بي-2" فوق البحر الأسود، من دون تحديد إلى أي جهة تتبعان.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "منعا لخرق محتمل لحدود روسيا ولمواجهة الاستطلاع الإلكتروني للطائرتين المسيّرتين أقلعت مقاتلتان روسيتان"، وعلى الأثر "غيّرت الطائرتان المسيّرتان وجهتهما وغادرتا الأجواء حيث كانتا تجريان استطلاعا جويا".