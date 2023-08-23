الملك الإسباني يرشّح زعيم اليمين لرئاسة الحكومة

رشّح ملك إسبانيا فيليبي السادس زعيم اليمين ألبرتو نونييس فيخو لرئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب.



وأكدت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب فرانسينا أرمينيغول في مؤتمر صحافي أن الملك أبلغ "قراره اقتراح ألبرتو نونييس فيخو مرشحا لرئاسة الحكومة".



وكان خيار الملك غير محسوم لأن لا فيخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ولا رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، تمكّن من حصد الغالبية المطلوبة في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 23 تموز.



وبرر الديوان الملكي في بيان الخطوة بأن "الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصر أكبر عدد من المقاعد" في البرلمان، مذكّرا بأن هذه "الممارسة" باتت "عرفا" بحسب الدستور الحالي.