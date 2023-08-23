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اثنان من المتهمين إلى جانب ترامب سلّما نفسيهما للسلطات في ولاية جورجيا
أخبار دولية
2023-08-23 | 01:21
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اثنان من المتهمين إلى جانب ترامب سلّما نفسيهما للسلطات في ولاية جورجيا
سلّم اثنان من المتهمين مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمحاولات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في جورجيا في العام 2020، نفسيهما إلى السلطات في الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة الثلاثاء، وفقًا لإدارة السجون.
وكانت وجهت تسع تهم للخبير في القانون الدستوري جون إيستمان وسبع تهم لسكوت هول اللذين سلما نفسيهما كسجينين، وفقًا للموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، عاصمة الولاية. وكانا اتفقا سابقًا مع السلطات على دفع كفالة.
ويتيح دفع الكفالة عدم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي، شرط عدم مخالفة أي قانون، والامتناع عن أي تهديد، وعدم التواصل مع بعضهم البعض أو مع شهود، إلا من خلال محاميهم.
وأمام ترامب والمتهمين الثمانية عشر الآخرين حتى ظهر الجمعة (16,00 بتوقيت غرينتش) للحضور إلى سجن محكمة مقاطعة فولتون.
وأشار دونالد ترامب مساء الاثنين ، إلى أنه سيسلّم نفسه إلى سلطات المقاطعة الخميس، مهاجماً مرة أخرى "المدعية العامة اليسارية المتطرفة"، فضلا عن تنديده بـ "تدخل في الانتخابات".
وفي حديث مع الصحافيين بعد الانتهاء من اجراءات تسليم نفسه، قال إيستمان "أنا واثق أنه عندما يطبق القانون بأمانة في هذه المحاكمة، سوف تتم تبرئة جميع المتهمين بالكامل وأنا من بينهم".
وعندما سئل إن كان لا يزال يعتقد كما يزعم ترامب بأن الانتخابات الرئاسية سُرقت عام 2020، أجاب "حتما"، مضيفا "ليس هناك من شكوك حول ذلك في ذهني".
أخبار دولية
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الولايات المتحدة
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