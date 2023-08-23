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وزيرة التجارة الأميركية تزور بكين الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2023-08-23 | 01:26
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وزيرة التجارة الأميركية تزور بكين الأسبوع المقبل
تتوجه وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى الصين الأسبوع المقبل بعد أن استقبلت العاصمة الصينية عددًا من المسؤولين الأميركيين.
وأعلنت كل من بكين وواشنطن أنّ الوزيرة جينا ريموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 آب.
وأوضحت واشنطن أنها تسعى إلى إدارة علاقاتها الفاترة مع الصين على نحو أفضل، في حين تختلف القوتان العالميتان حول كلّ شيء من التجارة إلى حقوق الإنسان وتايوان.
وأكدت وزارة التجارة الأميركية في بيان أن "الوزيرة ريموندو تتطلّع إلى إجراء مناقشات بنّاءة بشأن القضايا المتعلّقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحدّيات التي تواجهها الشركات الأميركية ومجالات التعاون الممكنة".
واشارت واشنطن إلى أنها ستزور كلًا من بكين وشانغهاي، في حين أكّدت بكين الزيارة قائلة إنّ ريموندو تلقت دعوة من نظيرها الصيني وانغ وينتاو.
وأوضحت واشنطن أن زيارة الوزيرة الأميركية ستستند إلى اتفاق الرئيسين شي جينبينغ وجو بايدن في بالي العام الماضي على "تعميق التواصل بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن مجموعة من القضايا".
أخبار دولية
وزيرة التجارة الاميركية
أميركا
الصين
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