ثلاثة قتلى في ضربات روسية على الشرق الأوكراني

قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح اثنان آخران مساء الثلاثاء في ضربات روسية استهدفت قريتين قرب منطقة ليمان في الشرق الأوكراني، وفق ما أعلن الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو.



وأوقعت الضربات الروسية "ثلاثة قتلى وجريحة في تورسكي، وجريحا مدنيا آخر في زاكيتني".



وأفادت النيابة العامة الإقليمية في دونيتسك من جهتها بأن "المعلومات الأولية تفدي بأن الغزاة هاجموا القريتين بالمدفعية".



وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف تورسكي ووقع عند الساعة 18,50 (15,50 ت غ) فيما استهدف الهجوم الثاني زاكيتني بعد نصف ساعة.



والقتلى في تورسكي هم امرأتان ورجل وأعمارهم تتراوح بين 63 و88 عاما وكانوا جالسين على مقعد خلال الضربة، بحسب النيابة العامة.