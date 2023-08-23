الدفاعات الجوية الروسية تُسقط طائرتين مسيّرتين فوق منطقة موسكو

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو الأربعاء، في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية.



وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تيليغرام إن الليلة، أسقط الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو، موضحا أن الطائرة المسيّرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة.