مسيّرات روسية تستهدف منشآت حبوب في منطقة أوديسا الأوكرانية

استهدفت مسيّرات روسية منشآت حبوب في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن الحاكم المحلي.



وأكد الحاكم أوليغ كيبر على تلغرام أن ضربات استهدفت مجمّعات إنتاج وشحن، لافتا إلى أن الأضرار شملت صوامع حبوب، واشار إلى عدم سقوط ضحايا مدنيين.



وجاء في بيان للقيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية دمّرت تسع مسيّرات هجومية إيرانية الصنع من طراز "شاهد" خلال الضربة.



وأضافت أن "العدو استهدف صوامع حبوب ومجمّع إنتاج وشحن في الدانوب.. اندلع حريق في المستودع وتمّت السيطرة عليه سريعا. يواصل عناصر الإطفاء عملهم".



ومنذ انسحابها من الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة، قصفت موسكو منطقتي أوديسا وميكولاييف في جنوب أوكرانيا حيث تقع موانئ ومنشآت حيوية بالنسبة لشحنات الحبوب.