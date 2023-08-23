إجلاء نحو 100 ألف شخص بعد فيضانات في شرق باكستان

تم إجلاء نحو 100 ألف شخص من قرى شهدت فيضانات في ولاية بنجاب الباكستانية بعدما أفرغت الهند آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمر في البلدين الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء.



وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ في بنجاب فاروق أحمد لوكالة فرانس برس "أنقذنا 100 ألف شخص ونقلناهم إلى أماكن أكثر أمانا".

