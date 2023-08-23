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مقتل 17 شخصا على الأقل بانهيار جسر للسكك الحديد في الهند

أخبار دولية
2023-08-23 | 03:59
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مقتل 17 شخصا على الأقل بانهيار جسر للسكك الحديد في الهند
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مقتل 17 شخصا على الأقل بانهيار جسر للسكك الحديد في الهند

قُتل 17 شخصا الأربعاء في انهيار جسر يعملون في بنائه فوق واد في ولاية ميزورام وفق ما أفاد مسؤولون، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.
     
وأظهر تسجيل مصوّر نشره زورامثانغ، رئيس وزراء ميزورام، إطارا معدنيا يسقط من فوق أعمدة مرتفعة إلى الوادي في الأسفل.
     
وقال زورامثانغ على منصة "إكس"، "انهار اليوم جسر للسكك الحديد قيد الإنشاء في سايرانغ قرب أيزال. قُتل 17 عاملا على الأقل".

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