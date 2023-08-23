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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وزير الخارجية التركي

أخبار دولية
2023-08-23 | 07:02
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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وزير الخارجية التركي
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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وزير الخارجية التركي

بحث رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان والوفد المرافق له في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد، والبحث في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وجهود مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وأكد السيد السوداني، أن العراق جادّ بطرح جميع الملفات، بروح التعاون وحسن الجوار، إضافة إلى توافر الفرص الواعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن مشروع طريق التنمية هو أفضل مثال على ذلك بما يمثله من كونه أحد أهمّ الممرات الاقتصادية في المنطقة والعالم، ويحوي الفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة.

واستعرض سيادته، خلال اللقاء، مواجهة العراقيين مع الإرهاب، مبيناً أن الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وهذا موقف مبدئي ثابت كما نص عليه الستور، مؤكداً التوجه نحو تفعيل المزيد من التعاون في إطار اللجان الأمنية المشتركة مع تركيا واعتماد الحوار، بعيداً عن التصرف أحادي الجانب.

كما أشار السيد السوداني إلى ضرورة التنسيق بين العراق وتركيا، في مختلف القضايا الإقليمية، لتبنّي مواقف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين، مثمناً المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة، ودعا الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضاً، لاسيما أنّ العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلد وخارجه، مؤكدا أهمية أن يجري التوافق بهذا الملف لما فيه المصلحة المشتركة وحفظ الحقوق المتبادلة، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه.

من جانبه، نقل الوزير التركي إلى سيادته، تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مثمناً جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والسعي لتحسين البنى التحتية، وأبدى رغبة تركيا واستعدادها لدعم العراق، في مختلف المجالات مؤكداً التوجه الجاد والحرص على حل المشاكل العالقة بين البلدين.

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