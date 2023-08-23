جنوب افريقيا تسجّل في تموز أدنى مستوى تضخم لديها منذ عامَين

تراجع التضخم في جنوب إفريقيا إلى أدنى مستوياته خلال عامَين في تموز، ليبقى ضمن الهامش الذي حدده البنك المركزي، حسبما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.



تباطأ التضخمّ السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية إلى 4,7% الشهر الماضي، في انخفاض من نسبة 5,4% التي سُجّلت في حزيران، على ما قالت وكالة الإحصاءات الوطنية في بيان.

