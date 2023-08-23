أوكرانيا تعلن أن الضربات الروسية على الموانئ دمّرت 270 ألف طن من الحبوب خلال شهر

أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن الضربات الروسية على موانئها البحرية والنهرية دمّرت 270 ألف طن من الحبوب خلال شهر.



وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تقصف روسيا بشكل منهجي خزانات ومستودعات حبوب لوقف الصادرات الزراعية".



أضاف "في المجموع، أدت الهجمات على الموانئ في غضون شهر إلى تدمير 270 ألف طن من الحبوب".