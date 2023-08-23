تركيا تعلّق حركة الملاحة لليوم الثاني في مضيق الدردنيل بسبب حريق غابات



علّقت تركيا حركة الملاحة في مضيق الدردنيل في شمال غرب البلاد، الأربعاء لليوم الثاني على التوالي بسبب حريق غابات اجتاح 1500 هكتار من الأراضي، بحسب ما أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي.



وأشار إلى أنّ المضيق أغلق في الاتجاهين لتجنّب تعريض الطائرات الثماني والـ26 مروحية التي تواصل تعبئة خزانتها بالمياه للخطر.



وقال "الوضع اليوم أفضل من الأمس"، مشيرًا إلى السيطرة على الحريق الذي يجتاح مقاطعة تشانكالي.