قائد القوات الجوية الروسية الغائب منذ تمرّد فاغنر أعفي من مهامه

أعفي الجنرال سيرغي سوروفيكين، قائد القوات الجوية الروسية وأحد أبرز الضباط في الجيش، من مهامه، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء، بعد غيابه عن الحيّز العام منذ التمرّد المسلّح لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية في موسكو في حزيران/يونيو.



وجمعت صلات وثيقة بين الجنرال الذي عرف بصلابته وقسوته، ومجموعة فاغنر بزعامة يفيغيني بريغوجين. وسرت شائعات منذ أسابيع عن عزله في أعقاب تمرّد المجموعة، أكّدتها موسكو الأربعاء.



ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية عن مصدر لم تسمّه قوله "تم إعفاء القائد السابق للقوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين من منصبه".



وأشارت الى أن رئيس أركان القوات الجوية الكولونيل-جنرال فيكتور أفزالوف سيتولى القيادة بالانابة.