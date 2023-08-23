المركبة الهندية تهبط بسلام على القمر: يوم "تاريخي" للهند

هبطت مركبة الفضاء الهندية بسلام بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر الأربعاء الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه "يوم تاريخي".



وقابل فنيو المهمة بهتافات الفرح وبالتصفيق إعلان منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مقرها الرئيسي بأن "شاندرايان-3 هبطت بنجاح على سطح القمر".



وكتب مودي على منصة "إكس" "يوم تاريخي لقطاع الفضاء الهندي".