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ايطاليا تحتجز ثلاث سفن لانقاذ مهاجرين خلال 48 ساعة

أخبار دولية
2023-08-23 | 10:51
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ايطاليا تحتجز ثلاث سفن لانقاذ مهاجرين خلال 48 ساعة
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ايطاليا تحتجز ثلاث سفن لانقاذ مهاجرين خلال 48 ساعة

احتجزت إيطاليا سفينتين لإنقاذ المهاجرين متهمتين بانتهاك تشريع جديد مثير للجدل، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاث سفن خلال 48 ساعة، وفق ما اعلنت المنظمات غير الحكومية المعنية الاربعاء.
     
وقالت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية إنه تم تغريمها 10 آلاف يورو، وتم حجز السفينة التي تحمل اسمها الثلاثاء بعد تجاهل تعليمات السلطات الإيطالية بعدم القيام بعمليتي إنقاذ في المتوسط.
     
من جهتها، قالت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية إنها تلقت أمرًا بدفع غرامة قدرها 3000 يورو وحجز سفينتها "سي آي 4" بعد ثلاث عمليات إنقاذ سمحت باسعاف 114 شخصاً.
     
وانتهكت كلتا السفينتين قانونا صدر مؤخرا يلزم سفن المنظمات غير الحكومية بالعودة إلى ميناء تختاره السلطات الإيطالية بعد كل عملية إنقاذ.
     
والاثنين، تم حجز سفينة أورورا التابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، بموجب بند آخر من هذا القانون لانزالها مهاجرين في ميناء لم تختره السلطات الإيطالية.
     
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الايطالية من اليمين المتطرف جورجيا ميلوني اصدرت التشريع الجديد هذا العام في محاولة لخفض عدد الوافدين، رغم أن سفن المنظمات غير الحكومية لا تمثل سوى جزء صغير من العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.
     
ووصل أكثر من 105 آلاف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022 خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.
     
وبالإضافة إلى ذلك، لقي أكثر من الفي شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط منذ كانون الثاني، وفقاً للأمم المتحدة.
     
وقالت أوبن آرمز إن سفينتها كانت تبحر إلى ميناء كرارا الذي اختارته السلطات الإيطالية، عندما تلقى الطاقم نداء استغاثة من هاتف يستخدمه المهاجرون الذين يواجهون صعوبات أثناء عبورهم المتوسط. والانذار "كان لزورقين معرضين للخطر جنوب موقعنا" وهي معلومات أكدتها طائرة مراقبة تابعة لمنظمة غير حكومية.
     
وفي غياب استجابة فورية من السلطات الإيطالية لنداء الاستغاثة هذا، ذكرت سفينة "اوبن آرمز" أنها طبقت القانون البحري الدولي وقامت بعملية الإنقاذ.
     
وتلقت السفينة بعد ذلك أوامر "بوقف عملية البحث والابحار إلى الميناء المحدد بعد ان تولت السلطات المسألة" لكن من دون اعطاء مهلة بحسب منظمة "أوبن آرمز".
     
وبالتالي واصلت المنظمة غير الحكومية طريقها وانقذت 132 شخصا الجمعة في عملية استمرت ساعتين "لم تأت خلالها أي سفينة تابعة للسلطات، مما يؤكد مرة أخرى أن هؤلاء الأشخاص تُركوا لمصيرهم".
     
وثم ابحرت السفينة الى ميناء كرارا حيث تم حجزها.
     
وبحسب "سي آي" تم احتجاز سفينتها "سي آي 4" في ميناء ساليرنو (جنوب) "لقيامها بأكثر من عملية إنقاذ" يومي الخميس والجمعة. وقال غوردن إيسلر المسؤول في المنظمة غير الحكومية في بيان: "لو لم نقم بذلك لكان هناك قتلى". وذكر أن التشريع الإيطالي "يخالف القانون الدولي الذي يلزم القبطان بإنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر".

أخبار دولية

ايطاليا

سفن

انقاذ

مهاجرين

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