في عزّ آب... عواصف في مكة المكرمة!

رياح عاتية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة

بدأت تداعيات التغيير المناخي تتجلى أكثر فأكثر في العالم وآخر فصولها عواصف في مكة المكرمة السعودية وفي عزّ آب.



فقد أغلقت مدارس في مكة أبوابها بعد ما ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة المدينة لساعات عدة.



وبينما كان المصلون يطوفون حول الكعبة، ضربت صاعقة من البرق برج الساعة الملكي الشهير وتجاوزت سرعة الرياح ثمانين كليومتراً في الساعة.



وقد أظهرت مقاطع فيديو معتمرين خارج المسجد الحرام يحاولون التماسك وسط الرياح العاتية التي أطاحت بالحواجز البلاستيكية الملونة التي تطايرت.