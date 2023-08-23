عشرة قتلى في تحطم طائرة خاصة أثناء رحلة داخلية في روسيا

أعلنت السلطات الروسية أن طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص تحطمت الأربعاء في منطقة تفير خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكدة مقتل كل من كان على متنها.وقالت وزارة الطوارىء الروسية في منشور على تطبيق تلغرام: "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. ووفقًا للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".