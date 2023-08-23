الرئاسة الأوكرانية: تحطم الطائرة في روسيا "رسالة من بوتين للنخب الروسية"

مستشار الرئاسة الأوكرانية: بوتين لا يسامح أحدا

اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك أنّ تحطّم طائرة في روسيا يرد اسم قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركّابها هو "رسالة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنخب الروسية.



وأكّد بودولياك في منشور على منصّة "إكس" أنّ "التخلّص" من بريغوجين ومن قيادة فاغنر "بعد شهرين على محاولة الانقلاب هو رسالة من بوتين للنخب الروسية قبل انتخابات 2024"، مضيفاً: "بوتين لا يسامح أحدا".