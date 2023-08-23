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البيت الأبيض: موت بريغوجين "لن يفاجئ أحداً"
أخبار دولية
2023-08-23 | 14:56
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البيت الأبيض: موت بريغوجين "لن يفاجئ أحداً"
رأت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض الأربعاء أن احتمال موت قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطّم طائرة "لن يفاجئ أحدا" نظرا للتباعد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "لقد اطّلعنا على التقارير"، مضيفة: "في حال تأكد الأمر، لن يفاجئ أحدا".
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فاغنر
يفغيني بريغوجين
تحطّم طائرة
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