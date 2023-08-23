كوريا الشمالية تطلق صاروخاً يرجّح أنّه بالستي

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً "يُعتقد أنّه بالستي" وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس على منصّة إكس (تويتر سابقا).



ولم يتّضح على الفور نوع الصاروخ الذي أُطلق، لكنّ وكالة كيودو للأنباء نقلت عن الحكومة في طوكيو أنّ المقذوف حلّق فوق اليابان.



ويقع إطلاق الصاروخ في اليوم الأول من فترة زمنية أبلغت بيونغ يانغ طوكيو بأنها ستطلق خلالها قمراً اصطناعياً.