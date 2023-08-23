ماكرون: "علينا أن نحدّ بقوة من أعداد المهاجرين" إلى فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت الأربعاء أنّه يتعيّن على بلاده أن "تحدّ بشكل كبير" من أعداد المهاجرين وفي مقدمّهم "المهاجرون غير الشرعيين"، مشيراً إلى أنّ حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تمّ تأجيله مراراً.



وقال ماكرون لمجلة لوبوان الأسبوعية: "هل نحن غارقون تحت الهجرة؟ كلا. من الخطأ قول ذلك. مع ذلك، فإنّ الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمرّ ويجب علينا أن نحدّ بقوّة من الهجرة، بدءاً بالهجرة غير الشرعية".