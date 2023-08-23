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بايدن: "لست متفاجئاً" من احتمال أن يكون بريغوجين قُتل

أخبار دولية
2023-08-23 | 15:59
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بايدن: &quot;لست متفاجئاً&quot; من احتمال أن يكون بريغوجين قُتل
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بايدن: "لست متفاجئاً" من احتمال أن يكون بريغوجين قُتل

بايدن: ليست كثيرة الأمور التي تحصل في روسيا ولا يكون بوتين وراءها

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه "ليس متفاجئاً" بالأنباء التي أفادت بأنّ قائد مجموعة فاغنر يفيغيني بريفوجين ربّما يكون قُتل في تحطّم طائرة في روسيا.
     
وقال بايدن: "لا أعرف حقيقة ما حصل لكنّي لست متفاجئاً". وأضاف "ليست كثيرة الأمور التي تحصل في روسيا ولا يكون الرئيس فلاديمير بوتين وراءها"، مشدّداً على عدم امتلاكه في الوقت الراهن معلومات كافية لمعرفة الجواب.
     
وأتى تصريح بايدن بعيد إصدار مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض بياناً قالت فيه إنّ احتمال مصرع بريغوجين في تحطّم الطائرة "لن يفاجئ أحداً" نظراً للتباعد بينه وبين بوتين.
     
وجاء في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "لقد اطّلعنا على التقارير"، مضيفة: "في حال تأكّد الأمر، فلن يفاجئ أحدا".
     
وقالت واتسون إنّ "الحرب الكارثية في أوكرانيا دفعت جيشاً خاصاً للزحف إلى موسكو، والآن، على ما يبدو، إلى هذا" المصير.
     
وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أحيط علماً بواقعة تحطّم الطائرة الخاصة في شمال غرب موسكو.
     
وبريغوجين الذي جعل من مجموعة فاغنر جيشاً من قوات النخبة في الحرب على أوكرانيا ونسج في الوقت نفسه عداوات مع الجيش الروسي النظامي، يرد اسمه ضمن قائمة ركّاب الطائرة المنكوبة الذين لم ينج أحد منهم، وفق الإعلام الرسمي الروسي.
     
وجاء تحطّم الطائرة بعد شهرين على محاولة الانقلاب التي قادها بريغوجين وزحفت خلالها مجموعة من قوات فاغنر إلى موسكو في آذار في محاولة لإطاحة القيادة العسكرية للبلاد.

أخبار دولية

بايدن

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يفيغيني بريفوجين

تحطّم طائرة

روسيا

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