سيول: كوريا الشمالية أطلقت "صاروخاً فضائياً"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت "ما تزعم أنّه صاروخ فضائي"، في خطوة تأتي في اليوم الأول من فترة زمنية كانت بيونغ يانغ أخطرت طوكيو بأنّها ستُجري خلالها تجربتها الصاروخية الثانية لوضع قمر اصطناعي في المدار.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنّ بيونغ يانغ أطلقت "ما تزعم كوريا الشمالية أنّه صاروخ فضائي"، من دون مزيد من التفاصيل.