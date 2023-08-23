هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة

أكّدت هيئة النقل الجوي الروسية أنّ يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة الخاصّة التي تحطّمت الأربعاء في روسيا وقُتل كلّ من كان على متنها.



وقالت الهيئة إنّه "وفقاً لشركة الطيران، فإنّ الركّاب التالية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة" التي تحطّمت وهي من طراز إمبراير-135، معدّدة أسماء كل الركّاب ومن ضمنهم بريغوجين وساعده الأيمن ديمتري أوتكين.