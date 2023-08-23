كوريا الشمالية تعلن أن إطلاق قمرها الصناعي "فشل في مرحلته الثالثة"

كوريا الشمالية تعلن فشل محاولتها الثانية لوضع قمر صناعي في مدار الأرض

أعلنت كوريا الشمالية فشل محاولتها الثانية خلال أشهر لوضع قمر صناعي في مدار الأرض، وفق ما افادت وسائل إعلام رسمية، معتبرة أن المشكلة ليست "أمرا ذا شأن" ومتعهدة بإطلاق آخر يكون ناجحا في تشرين الأول المقبل.



وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "رحلة الصاروخ في المرحلتين الأولى والثانية كانت عادية، لكن الإطلاق فشل بسبب خطأ في نظام التفجير الطارئ خلال المرحلة الثالثة".