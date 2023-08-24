اليابان بدأت تصريف مياه فوكوشيما المعالجة

اليابان بدأت تصريف مياه فوكوشيما المعالجة



بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما - دايشي النووية الخميس، على ما أظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".



وقد تم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط. وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرًا إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.



ونددت الصين على الفور بهذا العمل معتبرة أنه "أناني وغر مسؤول".



وبوشرت العملية التي تتضمن مضخات وصمامات وشبكة واسعة من القنوات بعيد الساعة 13:00 بتوقيت اليابان (الساعة الرابعة ت غ) بعد عد عسكري قصير، على ما أظهر المقطع المصور.



ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه حوالى 17 يومًا وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.



وتنوي "تيبكو" القيام بثلاث عمليات تصريف أخرى بحلول نهاية آذار المقبل بكميات موازية للعملية الأولى.

