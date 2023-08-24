البيت الأبيض يندد بالإطلاق "المزعزع للإستقرار" لقمر صناعي مخصص للتجسس من قبل كوريا الشمالية

البيت الأبيض يندد بالإطلاق "المزعزع للإستقرار" لقمر صناعي مخصص للتجسس من قبل كوريا الشمالية

ندد البيت الأبيض الخميس بمحاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي مخصص للتجسس إنتهت مجددًا بالفشل.



واعتبرت أدريان واتسون المتحدثة بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن المحاولة رغم فشلها تشكل "إنتهاكًا صارخًا لقرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، ما يزيد التوترات ويخاطر بزعزعة إستقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها".

