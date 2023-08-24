روسيا: إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في هجوم جديد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.وكتبت وزارة الدفاع على تليغرام أن طائرتين مسيرتين أرسلتهما كييف "دمرتهما الدفاعات الجوية فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا.وأضافت أن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة أخرى "ودمرتها فوق أراضي منطقة كالوغا" في جنوب غرب موسكو. ولم تعط الوزارة تفاصيل عن الأضرار أو الضحايا.وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى في الايام الأخيرة لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية، بعد أن تعهدت كييف هذا الصيف "بإعادة" النزاع إلى داخل روسيا.وقال مسؤول محلي إن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة الأربعاء أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية.وفي اليوم نفسه، اصطدمت طائرة مسيرة بأحد الأبراج الشاهقة في حي الأعمال في موسكو واقتصرت الأضرار على تحطم بعض النوافذ دون وقوع إصابات، وفق السلطات.وكانت تلك الليلة السادسة تواليا التي تتعرض فيها منطقة موسكو لهجمات بطائرات مسيرة.