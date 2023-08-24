موجة حر تضرب البرازيل في منتصف فصل الشتاء

موجة حر تضرب البرازيل في منتصف فصل الشتاء

ضربت البرازيل موجة حر في منتصف الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، حيث كادت تسجل أرقام قياسية لدرجات الحرارة في مدينة ساو باولو خلال شهر آب.



وفوجىء سكان أكبر مدينة في أميركا اللاتينية التي يبلغ عدد سكانها 11,5 مليون نسمة بدرجات حرارة أعلى بنحو 10 درجات من متوسطها لهذا الشهر البالغة 24,5 درجة مئوية، وفقًا للمعهد الوطني للأرصاد الجوية.



والأربعاء سجلت الحرارة في ساو باولو 32,3 درجة مئوية وكادت تقترب من رقم 32,5 درجة الذي سجلته في 16 كانون الثاني خلال الصيف.



وكانت درجة الحرارة هذه قريبة جدًا أيضًا من أعلى معدل سجل في آب وبلغ 33,1 درجة مئوية في عامي 1952 و1955.



وحذر المعهد الوطني للأرصاد الجوية الذي يرصد أحوال الطقس منذ عام 1943 من أن درجات الحرارة القياسية لشهر آب ولعام 2023 قد يتم كسرها الخميس.