باريس تبدي "شكوكًا منطقية" حول "ظروف" تحطم طائرة بريغوجين

باريس تبدي "شكوكًا منطقية" حول "ظروف" تحطم طائرة بريغوجين

رأى المتحدث بإسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الخميس أن ثمة "شكوك منطقية" حول "ظروف" تحطم طائرة يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية الذي قاد تمردًا في حزيران في روسيا.



وبعدما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قلما تحصل أمور في روسيا بدون أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين وراءها، قال فيران ردًا على أسئلة محطة "فرانس 2" التلفزيونية العامة: "هذه من حيث المبدأ حقيقة يمكن الإقرار بها".