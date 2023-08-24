سبعة جرحى في ضربة صاورخية روسية على دنيبرو في أوكرانيا

سبعة جرحى في ضربة صاورخية روسية على دنيبرو في أوكرانيا



أسفرت ضربة صاروخية روسية ليلية عن إصابة سبعة أشخاص بجروح في دنيبرو في وسط أوكرانيا الشرقي وألحقت أضرارا في مبان سكنية خصوصا، على ما أعلن حاكم المنطقة الخميس.



وأوضح حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك عبر تلغرام "سمع دوي انفجارات قوية في دنيبرو في وسط الليل. قصف العدو المدينة بالصواريخ".



وأضاف ليساك "أصيب سبعة أشخاص هم أربع نساء وثلاثة رجال تراوح أعمارهم بين 32 و55 عاما" مشيرا إلى أن ستة أشخاص ادخلوا المستشفى.



وتضررت مبان عدة على ما أفاد الحاكم بينها مبنيان سكنيان ومصرف ومحطة وقود وفندق.



وكان الجيش الروسي أعلن في 29 تموز أنه ضرب مركز قيادة تابعا للجيش الأوكراني في دنيبرو حيث أصاب صاروخ خصوصا مبنى سكنيا ما أدى إلى سقوط تسعة جرحى بحسب الحاكم.



في أيار قتل شخص وأصيب 15 بينهم طفلان بجروح في ضربة روسية على عيادة طبية في المدينة وهي الأكبر في دنيبروبيتروفسك على ما أفادت السلطات.



