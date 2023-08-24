وكالة الطاقة الذرية: تركز التريتيوم في مياه فوكوشيما المعالجة "أدنى بكثير" من المستوى التشغيلي المعتمد

وكالة الطاقة الذرية: تركز التريتيوم في مياه فوكوشيما المعالجة "أدنى بكثير" من المستوى التشغيلي المعتمد

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تركز التريتيوم في المياه الملوثة التي بدأت اليابان تفريغها الخميس من محطة فوكوشيما دايشي النووية أقل بكثير من المستوى التشغيلي المعتمد.



وأفادت الوكالة التي تشرف على العملية في بيان بأن خبراءها أخذوا عينات هذا الأسبوع من أول دفعة من المياه المخففة المعدة للتفريغ، وأكد تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستقل من الموقع أن تركز التريتيوم في المياه المخففة التي يتم تفريغها أقل بكثير من المستوى التشغيلي البالغ 1500 بيكريل للتر.