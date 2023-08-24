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طهران تعتبر أن انضمامها الى مجموعة بريكس "نجاح استراتيجي لسياستها الخارجية"
أخبار دولية
2023-08-24 | 05:43
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طهران تعتبر أن انضمامها الى مجموعة بريكس "نجاح استراتيجي لسياستها الخارجية"
رحب مسؤول إيراني كبير الخميس بانضمام إيران إلى مجموعة بريكس للدول الناشئة التي ضمت حتى الآن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ووصفه بأنه "نجاح استراتيجي" لسياستها الخارجية.
وكتب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس إبراهيم رئيسي، على منصة "إكس" "إن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي ونجاح استراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".
أخبار دولية
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