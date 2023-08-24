أوكرانيا تعلن أنها شنت عملية خاصة في شبه جزيرة القرم

أوكرانيا تعلن أنها شنت عملية خاصة في شبه جزيرة القرم



أعلنت أوكرانيا أنها شنت ليلا عملية عسكرية خاصة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، مؤكدة أنها أدت إلى مقتل جنود روس وتم خلالها رفع العلم الأوكراني.



وقال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تلغرام "تكبد العدو خسائر بشرية ومادية ورفرف العلم الوطني مجددا فوق القرم الأوكرانية" موضحا أن وحدات من القوات الخاصة قامت بإنزال في بلدتي أولينيفكا وماياك في غرب القرم قبل أن تغادرها من دون تسجيل خسائر في صفوفها.



