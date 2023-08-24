ألمانيا تنتقد التأثير المحدود للعقوبات المفروضة على روسيا

ألمانيا تنتقد التأثير المحدود للعقوبات المفروضة على روسيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن خيبة أملها حيال عدم وجود "تأثير إقتصادي" للعقوبات الغربية على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.



وفرضت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على موسكو للحد من قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي.



لكن رغم تأثير الضغوط، إلا أن العقوبات لم تؤد إلى إنهيار الإقتصاد الروسي كما كان متوقعًا.



وقالت بيربوك للصحافي ستيفن لامبي في مقابلة من أجل كتابه الجديد "طوارىء" نشرت الخميس: "يجب أن تؤثر العقوبات الإقتصادية إقتصاديًا. لكن ذلك لم يحصل".



وأضافت في المقابلة التي أجريت في العاشر من تموز: "تعلمنا أن إنهاء هذه الحرب غير ممكن من خلال القرارات والإجراءات المنطقية التي يتم الإتفاق عليها بين حكومات متحضرة".