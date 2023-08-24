النروج ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة إف-16

النروج ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة إف-16

تعتزم النروج تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، على ما أفادت ثلاث وسائل إعلام نروجية الخميس بدون ذكر أي مصادر، ما سيجعل منها ثالث بلد إسكندينافي يتعهد بتزويد كييف مثل هذه الطائرات الأميركية الصنع.



ولم ترد أي معلومات حول عدد الطائرات وتاريخ تسليمها في وقت تواصل أوكرانيا هجومها المضاد على القوات الروسية سعيًا لاستعادة أراضيها المحتلة في شرق البلاد.