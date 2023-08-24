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البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

أخبار دولية
2023-08-24 | 07:44
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البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%
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البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة إلى 25 في المئة، في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
     
وأعقبت زيادة المعدل بـ7,5 نقاط مئوية قرارا سابقا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي. 

وتوقّع معظم خبراء الاقتصاد بأن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17,5 في المئة.

أخبار دولية

البنك المركزي التركي

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