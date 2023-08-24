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زيلينسكي: "لا علاقة" لأوكرانيا بتحطم طائرة يرجح أنها كانت تقل بريغوجين

زيلينسكي: أعتقد أن الجميع يعرف من المسؤول عن ذلك

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن "لا علاقة" لبلاده بتحطم طائرة يرجح أنها كانت تقل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين، ملمّحا إلى وقوف الكرملين وراء الحادث.



وقال زيلينسكي للصحافيين: "لا علاقة لنا إطلاقا بهذا الوضع بكل تأكيد. أعتقد أن الجميع يعرف من المسؤول عن ذلك".