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الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا في أيلول
أخبار دولية
2023-08-24 | 10:04
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الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا في أيلول
يجري الملك تشارلز الثالث زيارة دولة إلى فرنسا الشهر المقبل، وفق ما أعلن قصر باكنغهام والإليزيه الخميس بعد أشهر من إرجاء الزيارة بسبب الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وقال قصر باكنغهام في بيان إنه خلال الزيارة التي تستمر من 20 إلى 22 أيلول، سيزور العاهل البريطاني وزوجته الملكة كاميلا باريس وبوردو.
وأضاف أن "الزيارة ستحتفي بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة للمملكة المتحدة وفرنسا".
في باريس، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الزيارة "شرف لفرنسا في وقت ستستضيف فيه بلادنا أيضا كأس العالم للرغبي".
وأضاف الإليزيه أن الزيارة "تشهد على عمق العلاقات التاريخية التي توحد بلدينا وشعبينا، وتساعد في إبراز الخبرة والمعرفة الفرنسية".
والزيارة التي أريد لها أن تكون أول رحلة رسمية لتشارلز إلى الخارج بعد توليه العرش، تم تأجيلها في آذار في اللحظة الأخيرة بعد أن هزت فرنسا احتجاجات حاشدة غاضبة ضد إصلاح نظام التقاعد.
اتخذ ماكرون قرار تأجيل الزيارة، فسافر تشارلز وكاميلا مباشرة إلى ألمانيا التي كان من المبرمج أن يزوراها بعد فرنسا.
أخبار دولية
الملك تشارلز الثالث
فرنسا
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