منع عشرات الافغانيات من التوجه الى الامارات للدراسة

مُنعت عشرات الأفغانيات من مغادرة البلاد للدراسة في دولة الإمارات حيث حصلن على منحة، حسبما صرحت إحداهن لوكالة فرانس برس الخميس بعدما احتج كفيلهن الإماراتي على هذه الخطوة.



ليلى هي واحدة من نحو 30 امرأة حصلن على منحة من رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور للدراسة في الإمارات، لكنهن منعن الأربعاء في اللحظة الأخيرة من الصعود الى الطائرة في مطار كابول.



وأوضحت أن رجالا يرتدون زيا رسميا قاموا في المطار بإبعادها مع أخريات حصلن على منح دراسية، مؤكدين لهنّ تلقيهم أوامر بمنع حاملي التأشيرات الطلابية من مغادرة البلاد.



ورفض مسؤولو طالبان التعليق على الموضوع ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أو تأكيد وجود مثل هذه الأوامر.



في مقطع فيديو نُشر الأربعاء على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حثّ الحبتور الممول لدراسة الشابات، السلطات الأفغانية على السماح لهن بالمغادرة. وأوضح الحبتور أن حوالي 100 شابة حصلن على منح دراسية بالتعاون مع جامعة دبي وأن العاملين في مجموعة الحبتور التي أسسها، عملوا لأشهر للتأكد من أن كل شيء جاهز لاستقبالهن. واضاف "منعت السلطات الأفغانية دون مبرر مغادرة الشابات وقيدت حريتهن ... وأدعو جميع الأطراف المعنية إلى التدخل بسرعة لمساعدة الطالبات اللواتي يواجهن صعوبات".



وقال رجل الأعمال بالإنكليزية "يحق لهن الدراسة والقيام بكل ما يمكن للرجال القيام به ولا استثناء لذلك".

