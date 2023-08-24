الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى الإفراج "فورا" عن الصحافي غيرشكوفيتش

جددت الولايات المتحدة الخميس دعوة روسيا إلى الافراج "فورا" عن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش بعد تمديد القضاء فترة توقيفه لثلاثة أشهر، وإطلاق سراح مواطن أميركي ثانٍ موقوف لدى موسكو.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "المزاعم بحق إيفان غيرشكوفيتش لا أساس لها من الصحة. مرة جديدة، ندعو روسيا الى الإفراج فورا عن إيفان، وأيضا المواطن الأميركي المحتجز بغير حق بول ويلان".