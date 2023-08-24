بوتين: بريغوجين ارتكب "أخطاء" لكنه "حقّق نتائج"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "تعازيه" لأقارب ضحايا تحطم طائرة يرجح أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين قضى فيه، معتبرا أن الأخير ارتكب "أخطاء" لكنه "حقّق نتائج".



وقال بوتين في اجتماع نقلت وقائعه عبر التلفزيون "بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا"، واصفا الحادث بأنه "مأساة".



وأشار إلى أنه "عرف بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات، لافتا إلى أنه كان رجلاً ذو مصير معقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة.



وأكد بوتين أننا "سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية"، لافتا إلى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت".



وأردف أثناء اجتماعه مع قائد منطقة دونيتسك الذي عيّنته روسيا دينيس بوشيلين، "سيتم إجراؤه حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك".



وأكد أن قائد فاغنر "عاد من إفريقيا" يوم الحادث الأربعاء، معتبرا أن ضحايا تحطم الطائرة "قدموا مساهمة كبيرة في جهودنا المشتركة" في أوكرانيا.