الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوتين: بريغوجين ارتكب "أخطاء" لكنه "حقّق نتائج"
أخبار دولية
2023-08-24 | 13:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بوتين: بريغوجين ارتكب "أخطاء" لكنه "حقّق نتائج"
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "تعازيه" لأقارب ضحايا تحطم طائرة يرجح أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين قضى فيه، معتبرا أن الأخير ارتكب "أخطاء" لكنه "حقّق نتائج".
وقال بوتين في اجتماع نقلت وقائعه عبر التلفزيون "بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا"، واصفا الحادث بأنه "مأساة".
وأشار إلى أنه "عرف بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات، لافتا إلى أنه كان رجلاً ذو مصير معقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة.
وأكد بوتين أننا "سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية"، لافتا إلى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت".
وأردف أثناء اجتماعه مع قائد منطقة دونيتسك الذي عيّنته روسيا دينيس بوشيلين، "سيتم إجراؤه حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك".
وأكد أن قائد فاغنر "عاد من إفريقيا" يوم الحادث الأربعاء، معتبرا أن ضحايا تحطم الطائرة "قدموا مساهمة كبيرة في جهودنا المشتركة" في أوكرانيا.
أخبار دولية
بريغوجين
بوتين
فاغنر
روسيا
التالي
اليابان بدأت تصريف مياه فوكوشيما المعالجة
كوريا الشمالية تعلن أن إطلاق قمرها الصناعي "فشل في مرحلته الثالثة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-08-23
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
خبر عاجل
2023-08-23
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
0
آخر الأخبار
2023-07-10
الكرملين: بوتين التقى بريغوجين في موسكو في 29 حزيران بعد التمرّد الفاشل لفاغنر
آخر الأخبار
2023-07-10
الكرملين: بوتين التقى بريغوجين في موسكو في 29 حزيران بعد التمرّد الفاشل لفاغنر
0
أخبار دولية
2023-06-27
بوتين: روسيا دفعت مليار دولار لمجموعة فاغنر خلال السنة الماضية
أخبار دولية
2023-06-27
بوتين: روسيا دفعت مليار دولار لمجموعة فاغنر خلال السنة الماضية
0
أخبار دولية
2023-06-26
بريغوجين: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة في الأمن" في روسيا
أخبار دولية
2023-06-26
بريغوجين: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة في الأمن" في روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:28
البنتاغون: لا مؤشر على أنّ طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
أخبار دولية
15:28
البنتاغون: لا مؤشر على أنّ طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
0
أخبار دولية
14:35
عقوبات أميركية على مسؤولين روس على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين
أخبار دولية
14:35
عقوبات أميركية على مسؤولين روس على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين
0
أخبار دولية
14:21
مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة الى تركيا في العراق
أخبار دولية
14:21
مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة الى تركيا في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بريكس مقابل G7؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بريكس مقابل G7؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-04-05
حكم الغرفة الإصلاحية السابعة عشرة في محكمة الإستئناف في باريس لصالح الصحناوي
أمن وقضاء
2023-04-05
حكم الغرفة الإصلاحية السابعة عشرة في محكمة الإستئناف في باريس لصالح الصحناوي
0
فنّ
04:31
إعلامية مصرية تحلق شعرها بالكامل أمام الكاميرا: "خطوة جريئة ومرعبة" (فيديو)
فنّ
04:31
إعلامية مصرية تحلق شعرها بالكامل أمام الكاميرا: "خطوة جريئة ومرعبة" (فيديو)
0
عالم الطبخ
08:32
طبق "اسكالوب بلحم البقر" و"السلطة الروسية" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
08:32
طبق "اسكالوب بلحم البقر" و"السلطة الروسية" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:30
المراقبون الجويون يرفعون الصوت: سنعمل من الـ7 صباحًا حتى الـ8 مساءً
أخبار لبنان
05:30
المراقبون الجويون يرفعون الصوت: سنعمل من الـ7 صباحًا حتى الـ8 مساءً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بريكس مقابل G7؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بريكس مقابل G7؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اهدنيات يستمر مع جوزيف عطية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اهدنيات يستمر مع جوزيف عطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نداء إلى المزارعين هذه الأدوية تسبب أمراضاً خطيرة ومميتة!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نداء إلى المزارعين هذه الأدوية تسبب أمراضاً خطيرة ومميتة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من مغاور لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من مغاور لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في لبنان المعركة ضد المثلية... وهمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في لبنان المعركة ضد المثلية... وهمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ريشار وجوزيف عشقا سلاح الجو حتى الموت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ريشار وجوزيف عشقا سلاح الجو حتى الموت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جنود الرب جندوا نفسهم في وجه الحريات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جنود الرب جندوا نفسهم في وجه الحريات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بالارقام: هكذا سيمول مصرف لبنان الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بالارقام: هكذا سيمول مصرف لبنان الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صفارة بدء الحفر في البلوك ٩ انطلقت ولكن العين على البلوك ٨
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صفارة بدء الحفر في البلوك ٩ انطلقت ولكن العين على البلوك ٨
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:29
مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه
خبر عاجل
07:29
مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه
2
أمن وقضاء
16:33
تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟
أمن وقضاء
16:33
تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟
3
حال الطقس
00:50
متى تنكفىء الكتل الحارة؟
حال الطقس
00:50
متى تنكفىء الكتل الحارة؟
4
منوعات
08:10
"زوجي يسمح لي بمواعدة رجال آخرين ويساعدني في البحث عن أشخاص عبر تطبيقات المواعدة".... ولكن هناك شرط واحد!
منوعات
08:10
"زوجي يسمح لي بمواعدة رجال آخرين ويساعدني في البحث عن أشخاص عبر تطبيقات المواعدة".... ولكن هناك شرط واحد!
5
فنّ
06:15
وسام فارس يرتدي صور سارة ابي كنعان.. "لا تلحقني مخطوبة"
فنّ
06:15
وسام فارس يرتدي صور سارة ابي كنعان.. "لا تلحقني مخطوبة"
6
أمن وقضاء
10:02
نعي الضابطين اللذين استُشهِدا يوم أمس في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا
أمن وقضاء
10:02
نعي الضابطين اللذين استُشهِدا يوم أمس في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا
7
فنّ
05:17
الغاء حفل عبير نعمة في سوريا... لماذا انسحبت بعد وصولها الى دمشق؟
فنّ
05:17
الغاء حفل عبير نعمة في سوريا... لماذا انسحبت بعد وصولها الى دمشق؟
8
منوعات
15:50
لإغاثة ضحايا حرائق الغابات... امرأة تبيع صورها العارية وتعلّق: سأفعل أي شيء للمساعدة!
منوعات
15:50
لإغاثة ضحايا حرائق الغابات... امرأة تبيع صورها العارية وتعلّق: سأفعل أي شيء للمساعدة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More