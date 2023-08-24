مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة الى تركيا في العراق

قُتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في قصف بطائرة مسيّرة منسوب الى تركيا في شمال العراق، هو الثاني من نوعه الخميس، ما يرفع الى سبعة حصيلة قتلى الحزب في يوم واحد، وفق مصادر رسمية.



واكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن "طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت قرية في هضاب ميرجامير في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل يوم الخميس ما أسفر عن مقتل اثنين من قيادي حزب العمال الكردستاني واثنين آخرين من فريق الانقاذ التابع للحزب.



وكان الجهاز أعلن في وقت سابق مقتل ثلاثة من عناصر الحزب في قصف مماثل استهدف سيارتهم صباح الخميس.