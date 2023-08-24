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عقوبات أميركية على مسؤولين روس على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين

أخبار دولية
2023-08-24 | 14:35
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عقوبات أميركية على مسؤولين روس على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين
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عقوبات أميركية على مسؤولين روس على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد عن هذه العقوبات خلال ترؤسها اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي تزامن مع عيد استقلال أوكرانيا.
     
ورأت السفيرة الاميركية أنّ "الحملة الوحشية الروسية مستمرة حتى يومنا هذا".
     
وشددت على أن الولايات المتحدة لن تفق متفرجة على روسيا وهي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
     
وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 11 فرداً روسيا بينهم عدد من مفوضي "حقوق الأطفال" الإقليميين.
     
وبموجب العقوبات تجمّد أيّ أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة ويرقى إلى جريمة أيّ تعامل تجاري للأميركيين معهم.
     
واستهدفت العقوبات أيضا مخيّم أرتيك الصيفي في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا في العام 2014 في خطوة لم يُعترف بها دوليا، ومخيّماً يعتقد أنه لإعادة التأهيل التربوي للأطفال في الشيشان.
     
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أيضا أنها ستمتنع عن منح تأشيرات لثلاثة روس ضالعين في النقل القسري لأطفال في أراض أوكرانية خاضعة لسيطرة موسكو.
     
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي قد أشارت إلى النقل القسري للأطفال لدى إصدارها في آذار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
     
ورفض الكرملين الاتهامات وردّ بفرض عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

أخبار دولية

أطفال اوكرانيين

روسيا

عقوبات أميركية

الخزانة الاميركية

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