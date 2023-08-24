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البنتاغون: لا مؤشر على أنّ طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
أخبار دولية
2023-08-24 | 15:28
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البنتاغون: لا مؤشر على أنّ طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
كشفت وزارة الدفاع الأميركية عدم امتلاكها معطيات تدعم فرضية أنّ الطائرة التي كان زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين على متنها وتحطّمت الأربعاء قد أُسقطت بصاروخ أرض-جو.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أنّ الجيش الأميركي لا يمتلك "معلومات تؤشّر إلى ارتباط صاروخ أرض-جو" بالحادث، مشيراً إلى أنّ التكهّنات بتحطّم الطائرة لهذا السبب "غير دقيقة".
أخبار دولية
البنتاغون
بريغوجين
روسيا
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