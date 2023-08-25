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روسيا تعلن إسقاط صاروخ أوكراني في منطقة كالوغا ومسيّرات في القرم
أخبار دولية
2023-08-25 | 01:42
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روسيا تعلن إسقاط صاروخ أوكراني في منطقة كالوغا ومسيّرات في القرم
أعلنت السلطات الروسيّة فجر الجمعة إسقاط صاروخ أوكراني كان يستهدف "أهدافا مدنيّة" في منطقة كالوغا، بالإضافة إلى إسقاط "طائرات عدّة بلا طيّار" قبالة شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع على تلغرام إنّ محاولة كييف شنّ هجوم ضدّ "أهداف مدنيّة على أراضي الاتّحاد الروسي قد أُحبِطت". وأضافت أنّ "الصاروخ رصِد ودُمّر بواسطة أنظمة الدفاع الجوّي فوق أراضي منطقة كالوغا" في جنوب غرب العاصمة الروسيّة.
ولم تُقدّم وزارة الدفاع الروسيّة مزيدا من المعلومات حول المواقع المُستهدفة ولم تذكر ما إذا تسبّب تدمير الصاروخ في أيّ إصابات أو أضرار.
من جهتها، أفادت وكالة تاس الروسيّة للأنباء بإغلاق حركة الرحلات الجوّية في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليّين في موسكو فجر الجمعة.
وتقع كالوغا على حدود منطقة موسكو التي استهدفتها مرارا طائرات أوكرانيّة بلا طيّار خلال الأيّام الأخيرة وفقا للسلطات الروسيّة.
كذلك، تحدّثت الإدارة الروسيّة في القرم، خلال أولى ساعات فجر الجمعة، عن إسقاط مسيّرات قبالة شبه الجزيرة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسيّة فجر الجمعة أنّها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانيّة في القرم، متحدّثةً عن هجوم نادر على شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو عام 2014.
وقالت الوزارة على تلغرام "دُمّرت تسع مسيّرات... فوق أراضي جمهوريّة القرم. وتمّ تحييد 33 مسيّرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونيّة وقد تحطّمت من دون بلوغ هدفها". ولم تُعط الوزارة معلومات عن أيّ إصابات أو أضرار نتيجة تدمير المسيّرات.
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