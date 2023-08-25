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نشر صورة جنائيّة التقطتها السلطات لدونالد ترامب
أخبار دولية
2023-08-25 | 01:46
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نشر صورة جنائيّة التقطتها السلطات لدونالد ترامب
نُشِرت مساء الخميس صورة جنائيّة لدونالد ترامب التُقِطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي بتهمتَي الابتزاز والتآمر.
وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسًا وعاقدًا حاجبَيه ومُحدّقًا في الكاميرا، ستُسجّل في التاريخ بوصفها أوّل صورة جنائيّة لرئيس أميركي سابق.
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