ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"مهزلة قضائيّة" بعد توقيفه رسميا الخميس بتهمتَي الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفا ما حصل بأنه "تدخّل انتخابي".



وقال ترامب لصحافيّين بينما كان يستعدّ للسفر من أتلانتا، بعد أن أوقِف فترة وجيزة والتُقِطت له صورة جنائيّة في سجن مقاطعة فولتون "ما حدث هنا هو مهزلة قضائيّة. لم نرتكب أيّ خطأ. لم أرتكب أي خطأ". وأضاف "ما يفعلونه هو تدخّل في الانتخابات".

