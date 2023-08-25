بايدن وزيلينسكي ناقشا تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث الخميس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التدريب الأميركي للطيارين الأوكرانيين على الطائرة المقاتلة إف-16 والذي سيبدأ في أيلول.



وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيسين بايدن وزيلينسكي ناقشا بداية تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين وضمان الموافقة السريعة للدول الأخرى على نقل طائراتها من طراز اف-16 إلى أوكرانيا بعد التدريب".